Las autoridades de Florida están compartiendo los detalles de una inusual llamada al número de emergencias 911 en la víspera de Año Nuevo, de un hombre que dijo que quería denunciar a alguien que conducía ebrio: él mismo.

Personal del alguacil del condado Polk dice que la operadora lo mantuvo hablando mientras dirigía a los oficiales al lugar donde se encontraba “estacionado”.

Cuando la operadora le preguntó a Michael Lester dónde estaba, contestó: “Estoy demasiado ebrio. No sé dónde estoy”. Y cuando le inquirió qué había estado haciendo durante toda la noche, respondió: “No sé, dando vueltas, en realidad, tratando de ser detenido”.

“Estoy manejando en el lado equivocado de la carretera”, dijo Lester poco después.

La operadora le instó reiteradamente a que estacionara su camioneta y esperara a que los oficiales lo encontraran. Desafortunadamente, Lester eligió el lugar equivocado para hacerlo.

“Mire, estoy estacionado en medio del camino”, comentó, mientras las sirenas de las patrullas se escuchaban en el fondo poco tiempo después.

Los oficiales dijeron que Lester admitió haber bebido cervezas e ingerido metanfetamina. También señaló que apenas había dormido durante varios días.

La publicación de la oficina del alguacil en Facebook indica que la historia criminal de Lester incluye manejar bajo la influencia de sustancias, agresión agravada, posesión de drogas y fugarse después de un atropello.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es un delito grave. Con demasiada frecuencia, las personas inocentes resultan heridas o muertas por los conductores. No es una cuestión de risa”, escribieron los oficiales del alguacil. “Sin embargo… en este incidente en particular, nadie resultó herido, así que no pudimos ayudar, pero LOTO (lo que significa: nos reímos hasta las lágrimas)”.