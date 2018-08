El famoso reto viral del Kiki Challenge alcanzó otro nivel luego de que un hispano lo realizara por una causa social que ha conmovido a los usuarios en las redes sociales.

El guatemalteco Luis Morán es el autor intelectual y material del Kiki Challenge ejecutado por una noble causa: entregar cuadernos a niños de bajos recursos en su país.

Morán publicó el video en su perfil en Facebook, donde explicó cómo efectuar “correctamente” el Kiki Challenge.

A modo de tutorial, precisó: “Paso número uno, poner la canción de Drake; paso número dos, abrir el vehículo; paso número tres, cuando sienten la música en el cuerpo, ayudan”. Acto seguido, Morán llamó a los niños y les empezó a regalar cuadernos a cada uno de ellos.

La grabación ha superado las 10 mil reproducciones y ha conmovido a los usuarios por el noble gesto del creador.

En la publicación, algunos internautas han comentado: “Todos podemos cambiar el país, empezando por su futuro”, “excelente, es lo más positivo y coherente que he visto en relación a esta ‘moda’”, “bravísimo, por fin algo útil”, “un héroe sin capa”.

De acuerdo con el portal Prensa Libre, Morán es un licenciado en Comunicación y Diseño quien hace unos años comenzó el proyecto ‘Give a Little Bit Guatemala’, con el que se dedica a ayudar a niños de escasos recursos en distintas regiones de esa nación centroamericana.

De hecho, su particular Kiki Challenge termina con la frase de los niños “¡gracias, Kiki!” y con un emotivo mensaje que dice “Be the change, not the challenge” (‘Sé el cambio, no el reto’).

Y como ya habrás visto en el mundo virtual, el Kiki Challenge es un reto que consiste en salir del auto a bailar en plena calle, mientras suena la canción ‘In My Feelings’, de Drake. El problema es que muchos de quien se han atrevido a realizar el desafío han terminado en estrepitosas caídas.