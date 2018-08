Un grupo de buenos samaritanos en Long Beach, California, rescató a dos personas y un perro que estaban atrapados en un carro que había caído al mar y que rápidamente se sumergía, informó el noticiero del canal de televisión CBS Los Ángeles.

El dramático rescate fue captado en cámara.

WATCH: Good Samaritans rescue two people and a dog from their sinking car in Long Beach. Full story: https://t.co/NbYHXD2dXw pic.twitter.com/mQmowaVu6G

