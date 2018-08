Esto sí que fue un tremendo hallazgo. Unos cazadores de reliquias hallaron abandonada en un bosque la furgoneta de Aerosmith en los 70.

Hace cuatro décadas, antes de que la legendaria banda de rock llenara estadios, la agrupación viajaba por New England en una furgoneta International Harvester Metro de 1964 con un hombre de dibujos animados y el nombre Aerosmith pintados con colores brillantes en un costado. Ahora, muchos años después, el vehículo fue encontrado en condiciones deplorables, pero como un tesoro que espera resurgir.

En un nuevo episodio de ‘American Pickers’, que transmite el canal History Channel, Mike Wolfe y Frank Fritz, la pareja de cazatesoros, hallaron la furgoneta que usaba Aerosmith en los 70 en un bosque en Chesterfield, una pequeña ciudad a unos 100 kilómetros de Boston, reseñó CBS News.

El vehículo había sido abandonado en 1970, por lo que fue encontrado destartalado, con las llantas desinfladas, sin la puerta y muy oxidado.

A pesar del estado de la furgoneta, Wolfe y Fritz, quienes buscan valiosos objetos nostálgicos en Estados Unidos como autos y juguetes, estuvieron dispuestos a pagar por ella.

Según CBS, Wolfe dijo que es “una parte de la historia del rock and roll estadounidense”.

La International Harvester Metro fue abandonada en el bosque cerca de una casa, donde el dueño de la propiedad, identificado solo como Phil, dijo que la furgoneta ya estaba en el terreno cuando compró la vivienda.

“We just got a piece of American rock ‘n’ roll history!” https://t.co/cL3ous2bzr

— American Pickers (@americanpickers) August 9, 2018