Hallan en tráiler a recién nacido secuestrado en México (VIDEO)

El ‘código rojo’ de emergencias policiales en una carretera federal de México permitió que agentes policiales rescataran a un bebé de apenas un día de nacido, a quien la secuestradora lo traía de raid en un tráiler que venía de Chihuahua.

Posiblemente el infante, quien se podría llamar Kevin y/o Jesús, fue raptado por una “amiga” de su mamá, la cual iba con destino a la ciudad de Saltillo, Coahuila, pudo ser recuperado gracias a que sus padres, tíos y familiares pidieron ayuda a través de mensajes en Facebook y redes sociales.

Fueron algunos cibernautas los que ayudaron a difundir la alerta y uno al menos avisó por dónde venía el tracto camión en el que viajaba la mujer.

“Yo andaba en la tienda comprando pañales cuando me habló mi esposa y me dijo: ‘Se me perdió el bebé, ya vi y no está…’, y yo le contesté: ‘Búscalo debajo de la cama porque a lo mejor se cayó’”, platicó Estanislao Zamora, padre del infante plagiado y de otros dos niños de dos y diez años.

El hombre regresó de inmediato a su hogar y buscó con su familia en la vivienda, el patio, corrales, matorrales, en las calles, con los vecinos, pero no lo hallaron, consideraron que a lo mejor se lo había llevado un perro, por eso llamaron para pedir el auxilio de la policía.

La esposa argumenta que salió del cuarto para ir a comer a la cocina y pidió a su hijo mayor que “le cuidara tantito a su hermanito”, pero él entró a la recámara y no lo vio.

Fue después que la angustiada madre recordó que su amiga Ana Luisa, quien es de Parras pero desde hace tiempo vive en Saltillo, y hace mucho tiempo que no la veía, la visitó y se acababa de ir.

Gracias Facebook

En el kilómetro 34, antes de la caseta de cuota donde ya les habían avisado que estaba el tráiler detenido donde habían rescatado al bebé, el hombre estalló en llanto con la emoción desbordada, cayó arrodillado en medio de la carretera. “El señor Jesucristo ha hecho un milagro el día de hoy, me regresó a mi hijo”, clamó el padre.



Agradeció en repetidas ocasiones a los policías y a los cibernautas por haber apoyado en el rescate. Declaró no confiar en redes sociales y reconoció su utilidad en esta ocasión, “las he criticado porque he visto que muchos (cibernautas) solo escriben tonterías y ahora agradezco a Facebook y a las redes sociales la ayuda solidaria de la gente que me apoyó, porque fue un verdadero milagro el haber recuperado a mi hijo”.

Secuestradora viajó de ‘aventón’ con trailero

Ana Luisa, la presunta plagiaria, quien además llevaba una niña de unos seis años que no se sabe si es su hija, fue detenida junto con el chofer del tráiler que le dio “aventón”. Este último también fue consignado y podría recuperar su libertad si demuestra su inocencia.

“Todo sucedió el martes por la tarde, en menos de dos horas, yo iba llegando a Parras, frente a Casa Madero, iba a llevar la patrulla al servicio con el mecánico, cuando escuché por la frecuencia del radio que buscaban al bebé. Lo reportaron como a las 4:30 de la tarde”, relató Miguel, oficial de la Policía Federal.

En la carretera se instaló un punto de revisión en la caseta de Plan de Ayala, a pocos kilómetros de Saltillo, donde se revisaron los vehículos, carros, camionetas, camiones de carga y de pasajeros.

Más de medio centenar de elementos de la Policía Federal “Fuerza Coahuila” y de las Policías Municipales de Parras y General Cepeda, a bordo de unas 30 patrullas, se desplegaron por la carretera.

En la Agencia del Ministerio Público (MP), los policías fueron recibidos con aplausos, vivas y porras, en un hecho sin precedente. “Fue un momento inolvidable en este Pueblo Mágico de Parras”, aseguró el oficial, Martín.