Autoridades de Carolina del Norte hallaron metanfetamina líquida valorada en casi 91 millones de dólares en el interior de un camión.

Oficiales en Carolina del Norte decomisaron el pasado sábado un camión con remolque que ocultaba en el tanque de combustible del lado del conductor metanfetamina líquida con un valor exacto de 90.8 millones de dólares, informó WTVD, citado por Boston 25 News.

En el procedimiento, los agentes arrestaron a Raúl Topete Arreola, de 49 años, y Aquileo Pérez Pineda, de 48, quienes fueron acusados de tres cargos por tráfico de metanfetamina, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Harnett.

Según la reseña de Boston 25 News, los oficiales precisaron que encontraron 120 galones de metanfetamina líquida en el tanque.

El alguacil del condado de Harnett, Wayne Coats, declaró que ese cargamento líquido iba a ser convertido en 454 kilogramos de cristal de metanfetamina, que tendría un valor estimado en la calle de casi 91 millones de dólares.

