El cazador de coches clásicos Tom Cotter vuelve a deleitarnos con sus hallazgos, y en esta oportunidad encontró una impresionante colección de autos en una zona desolada de Texas.

Sin pista alguna, Tom cruzó el polvoriento paisaje alrededor de Midland, en Texas, para conocer a un aficionado de autos quien ha forjado una impresionante colección con el transcurrir de los años, según se aprecia en el video publicado en el canal de Hagerty en YouTube.

Una vez en el lugar, Tom quedó sorprendido al observar cómo 30 o 40 vehículos de Ford permanecían estacionados uno al lado del otro, mientras el tiempo los consume, como era de esperarse, poco a poco.

En el lugar, un enorme patio está lleno de máquinas de Ford de distintos modelos, entre los que están varios Galaxies y Fairlanes.

Sin embargo, apuntó Tom, el vehículo más extraño que vio en el lugar es una Ranch Wagon de 1964, que lo cautivó de inmediato pese a las condiciones en las que se encontraba.

TE PUEDE INTERESAR: Decisión de Corte Suprema beneficia a inmigrantes en peligro de deportación

Muchas de las ‘naves’ son de principios de los años 90 y provienen de Nuevo México, Kansas y Texas. Algunas incluso pueden ser restauradas y volver a la vida, detalló Tom.

Al final, el cazador de clásicos se debió marchar contento al conocer una nueva colección de autos y, además, luego de divertirse al intentar hacer brillar uno de esos vehículos ya descolorido por su permanencia en el desierto.

En la publicación en YouTube, algunos usuarios han comentado: “Qué genialidad, me encantaría viajar contigo”, “gran Wagon de dos puertas”, “me hace querer vivir alrededor de un desierto”, “es triste que a los jóvenes de hoy no les importen los carros”, “esto me inspira”.