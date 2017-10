Hallan cadáver de un mexicano en un camión confiscado tres días antes (VIDEO)

El cadáver de un hombre fue localizado en el interior de un camión que las autoridades habían confiscado tres días antes.

De acuerdo con el medio KRGB, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos indicó que sus agentes hallaron un cuerpo oculto en un tráiler que había sido confiscado en el puesto de control de Falfurrias, en Texas.

El cadáver fue localizado el pasado viernes, tres días después de que los agentes decomisaran el vehículo de 18 ruedas.

Border Patrol agents found a body inside an 18-wheeler 3 days after it was seized at the Falfurrias checkpoint https://t.co/85EIguHaKd pic.twitter.com/PxBb6RQ43K

— KRGV CHANNEL 5 NEWS (@krgv) 7 de octubre de 2017