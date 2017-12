Hallan a un bebé en un auto repleto de desperdicios (VIDEO)

Un bebé de tan solo 1 año fue hallado en un auto repleto de desperdicios tras permanecer nueve horas en ese estado.

El coche estaba en un callejón de W. Harrison en la ciudad Guthrie, condado de Logan, en Oklahoma, luego de presuntamente quedar varado por falta de gasolina, reportó Kfor.

En el vehículo, repleto de restos de comida descompuesta, fueron localizados el infante y su madre.

El pequeño estaba empapado en orina hasta los hombres y tenía pedazos de comida podrida adheridos a su cuerpo, detalló Univisión este jueves.

Un agente de la policía comentó que era “el vehículo más sucio que había visto en 15 años” de servicio.

“Todo el auto estaba absolutamente lleno de sucio”, dijo el sargento de policía de Guthrie, Anthony Gibbs, según Kfor.

Cuando las autoridades policiales acudieron a la vivienda de la mujer, identificada como Melissa Grayson, las condiciones eran todavía más deplorables.

La basura estaba esparcida por el suelo, la ropa sucia se amontonaba a dos pies altura y, de nuevo, la comida se moldeaba a lo largo del columpio del bebé, detalló la reseña de Kfor.

Además del precario estado de la vivienda, donde estaban cuatro niños más de 5, 12, 13 y 14 años según Fox 25, los agentes hallaron droga y seis jeringuillas, por lo que Melissa fue detenida de inmediato.

La mujer está siendo acusada de negligencia infantil y posesión ilegal de una droga controlada. Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) llevaron a los pequeños a un lugar seguro.

