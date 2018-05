Tremendo susto pasaron los muchachos de la @banda.los.sebastianes cuando viajaban a #Monterrey se les incendió el autobús por un corto circuito en el motor por suerte los daños fueron materiales y ellos están bien. 🙏 #animo muchachos

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on May 26, 2018 at 8:53am PDT