Un hombre quien conducía una motocicleta grabó con su cámara GoPro el triple choque de autos del que se salvó de milagro.

La colisión se registró la semana pasada en una autopista de Estados Unidos, y en poco tiempo se viralizó en redes sociales tras difundirse el video, indicó Televisa.

En el clip se observa cómo el motociclista, al lado de varios vehículos, espera el turno para cruzar la calle. Al hacerlo tras encenderse la luz verde del semáforo, un auto plateado golpea por un lado a un SUV negro y este impacta con otro coche blanco, mientras el motociclista termina por estrellarse con uno de ellos.

El fuerte golpe ocasionó que el piloto fuese expulsado por el aire y chocara contra la camioneta volteada, mientras su motocicleta se destrozaba en la carretera.

A pesar del duro impacto y en medio del susto por el suceso, el motociclista logró salvarse de milagro y, según se aprecia en el video, se levantó de inmediato y corrió hacia el césped más cercano, donde se dejó caer para alejarse del triple choque y, tal vez, agradecer que resultó ileso.

La grabación también fue difundida en el grupo de Facebook ‘Ebaum’s World’, donde algunos usuarios han comentado: “Menos mal que el motociclista no estaba en frente (de los autos)”, “por esto es que siempre miro a la izquierda y derecha antes de entrar a una intersección. El hecho de que tengas la luz verde no significa que no te chocaran”.