Una gigantesca tubería aplastó un Mercedes-Benz Clase C y los ocupantes del lujoso vehículo han logrado vivir para contarlo.

Una pareja que se desplazaba por una zona en construcción en Tailandia tuvo la suerte de escapar ilesa del casi fatal accidente, reportó Carscoops este sábado.

La dashcam (cámara vehicular) registró las impactantes imágenes del momento en que una gigantesca tubería aplastó un Mercedes-Benz Clase C cuando se desplazaba por el lugar.

La pesada tubería de acero cayó desde lo alto de una grúa y rompió la parte delantera del vehículo de alta gama, pues se estrelló sobre el cofre.

A pesar de lo dramático que pudiesen resultar las imágenes, solo la pasajera sufrió heridas leves.

Las fotografías y videos de los medios locales revelaron lo cerca que estuvieron los dos ocupantes del Mercedes-Benz Clase C de ser golpeados y asesinados por la tubería. De hecho, si hubiese caído solo un par de pies hacia la izquierda, ambos podrían haber muerto, apuntó Carscoops.

Cuando la tubería impactó el suelo, también raspó la parte trasera de una camioneta MG GS estacionada justo frente al Mercedes-Benz.

Los airbags (bolsas de aire) de la Clase C se desplegaron después de que la tubería se derrumbó y el lujoso sedán ahora no es más que una costosa pieza de chatarra, comentó el referido medio.

Según el mencionado portal especialista en autos, las autoridades todavía no han indicado cómo se deslizó de la grúa la enorme tubería, y por qué las normas de seguridad no se pusieron en marcha de manera correcta para garantizar que los conductores no estuviesen en peligro.

La empresa constructora responsable del incidente probablemente deba correr con los gastos que significará entregar un nuevo Mercedes-Benz y reparar un MG GS, sin embargo, lo único importante es que no hubo vidas que lamentar.