Una cámara vehicular (dashcam) registró el dramático momento cuando una gigantesca roca aplasta un auto por completo al caer de un acantilado.

Las cuatro personas que iban en el vehículo sobrevivieron milagrosamente después del impactante accidente ocurrido en una peligrosa carretera en Sichuan, al suroeste de China, reportó Daily Mail el pasado martes.

Luego de ser sacados del auto destrozado, se supo que el conductor y los tres pasajeros sufrieron diferentes grados de lesiones, de acuerdo con informes locales citados por el referido medio.

Al parecer, la roca cayó del acantilado debido a las continuas tormentas que se han registrado en la región.

El accidente ocurrió el 11 de julio, cuando un Volkswagen plateado viajaba por las carreteras de montaña en el pueblo de Fengtou, en el condado de Lushan, precisó Daily Mail.

En segundos, el carro fue golpeado directamente por una gran piedra después de que esta se deslizara por el acantilado.

El techo del auto, el parabrisas y la ventana trasera quedaron completamente destruidos.

Desde otro vehículo que iba detrás se grabó el instante cuando la enorme roca aplasta un auto al caer del acantilado.

Varios testigos ayudaron a sacar al conductor y a los pasajeros del carro destrozado y llamaron a los servicios de emergencia.

