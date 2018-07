Salió a la luz el video del momento en que el actor estadounidense, George Clooney, se impacta contra un vehículo mientras conducía una motocicleta en la isla italiana de Cerdeña el martes.

El hospital Juan Pablo II en la provincia de Olbia confirmó que el superastro estadounidense fue tratado y dado de alta tras el accidente. Representantes de medios locales que se congregaron en el hospital dijeron que el actor y director ganador de un Oscar habría salido por una puerta lateral.

Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad y muestras cuando una motocicleta se estrella contra la parte frontal de un auto y le conductor cae al pavimento.

El diario local La Nuova Sardegna dijo que Clooney, de 57 años, se dirigía a un sitio de rodaje el martes cuando el Mercedes impactó su motocicleta cerca de la entrada de un complejo residencial en Costa Coralina, en Olbia.

July 10, 2018