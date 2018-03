Este es el #CruiseAV el primer auto autónomo sin volante, pedales ni controles manuales de producción de @generalmotors que podría llegar a la calle para 2019. Meet #CruiseAV is designed to operate safely on its own, with no driver, steering wheel, pedals or other manual controls when it goes on the road in 2019. . . . #cruiseav #cruise #GM #generalmotors #autonomousdriving #autonomus #selfdriving

A post shared by Jorge Contreras N (@jorgecontrerasn) on Jan 18, 2018 at 12:21pm PST