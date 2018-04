Ganó la lotería y gastó $2 millones en superautos ¿En serio?

Lo que todos desearíamos: un hombre ganó la lotería y gastó $2 millones en espectaculares superautos. ¿En serio lo hizo?

El youtuber Michael Berenis pareció vivir el momento más anhelado por cualquier aficionado del mundo motor: llenar un garaje de bestiales y lujosos coches.

En su canal en YouTube, Michael escribió: “Espero que disfrutes este video y no me odies por eso, jaja. ¡Solo tenía que compartirlo porque no puedo creer que en realidad ¡gané! Lo primero que hice fue gastar $ 2,000,000, es decir, dos millones de dólares en superdeportivos exóticos”.

El youtuber, quien también es un entusiasta de los autos, carreras y deportes motores, según su página en Facebook, enseñó en un clip de 12 minutos de duración cómo grandes camiones llegaban al garaje para estacionar ‘nave’ tras ‘nave’.

En la descripción, Michael detalló que “compró” cuatro modelos de Ferrari, dos Lamborghini, un Aston Martin, dos Dodge Challenger Hellcat y un nuevo Dodge Demon.

A su vez, apuntó que todos los superautos los entregó a la compañía Forza Tuning en St. Petersburg, Clearwater, en Florida, para su almacenamiento y posterior modificación.

Suena impresionante, por lo que pensamos, una vez más, ¿en serio ganó la lotería y gastó $2 millones en superautos?

Luego, en la sección de comentarios, Michael escribió: “Si ganas la lotería, ¿qué autos comprarías? ¡Mira el video hasta el final para un mensaje especial! ¡Valdrá la pena!”.

Al parecer, algunos usuarios llegaron al final del clip y otros no. Sin embargo, entre los comentarios se puede leer: “Vas a quedar en bancarrota antes de que te des cuenta”, “felicidades, no obstante, debes añadir ‘muscle cars’ de los 60 y 70, y un Superformance Cobra”, “me encantó el final”, “ok, esto es una obra maestra”, “ganaste la lotería y no compraste un Skyline, ¿por qué?”.

Y tú, ¿qué autos comprarías si te llevas el gran premio?

