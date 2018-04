Fórmula Uno : Vettel consigue la pole position en Bahrein

Sebastian Vettel saldrá en la pole del Gran Premio de Bahrein tras superar el sábado a su compañero de Ferrari Kimi Raikkonen en la clasificación de la segunda carrera del Mundial de Fórmula Uno.

El vigente campeón Lewis Hamilton apenas pudo alcanzar el cuarto lugar, y largará noveno el domingo tras una infracción de cinco posiciones que recibió por el cambio de la caja de cambios de su Mercedes.

Tomorrow is Sebastian Vettel's 200th #F1 start

And he'll do it from pole in Bahrain, thanks to this absolute stormer of a lap 👀#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/8IBr9An0rh

— Formula 1 (@F1) April 7, 2018