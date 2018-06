El holandés Max Verstappen se fue adelante en las primeras dos sesiones de práctica y finalizó como el piloto más veloz el viernes, previo al Gran Premio de Canadá de la Fórmula Uno.

Verstappen completó la vuelta de 4,36 kilómetros (2,71 millas) del circuito Gilles Villeneuve en un tiempo de un minuto y 12,198 segundos el viernes por la tarde, todo un segundo más rápido que su mejor registro en la mañana.

Con 13 décimas de segundo menos que el tiempo de Kimi Raikkonen, de Ferrari, su triunfo fue apretado pero definitivo.

Como tercero quedó el compañero de Verstappen en la escudería Red Bull, que venció en Mónaco Daniel Ricciardo.

Detrás llegaron el tres veces ganador defensor de Montreal Lewis Hamilton, el alemán de Ferrari Sebastian Vettel y Valtteri Bottas, de Mercedes.

Hamilton busca su cuarto triunfo seguido y su séptimo en total en Montreal. El británico, cuatro veces campeón de la Fórmula Uno, lidera la lista de posiciones de este año con 110 puntos después de seis carreras, 14 puntos sobre Vettel.

