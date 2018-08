Fernando Alonso dice adiós a la Fórmula 1 (VIDEO)

El piloto español Fernando Alonso anunció hoy que dejará la Fórmula 1, categoría en la que compite desde hace 17 temporadas.

A través de un video publicado en sus cuentas de Twitter e Instagram, en español e inglés, el piloto asturiano anunció su decisión de abandonar la máxima categoría del automovilismo.

En el mensaje, Alonso rememora su paso por la Fórmula 1 y afirma no haber sido tan feliz como en la actualidad.

El video, de 1 minuto de duración, muestra a Alonso con los colores de las escuderías que ha representado a lo largo de su carrera en la Fórmula 1.

A pesar de no revelar sus próximos planes, el asturiano sí afirma que está listo para iniciar nuevas aventuras.

A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Aug 14, 2018 at 8:07am PDT

La información también fue confirmada por la escudería de Alonso, McLaren, a través de su portal oficial.

La escudería señaló que el español abandonará la F1 al finalizar la presente campaña.

McLaren Racing today confirms that double F1 World Champion Fernando Alonso will not race in Formula 1 in 2019. https://t.co/hbOCGZP3E2

— McLaren (@McLarenF1) August 14, 2018