Famoso piloto hispano impone récord mundial con el Bugatti Chiron (FOTOS+VIDEO)

Un famoso piloto hispano logró establecer un récord mundial de aceleración frente al volante del poderoso Bugatti Chiron.

El colombiano Juan Pablo Montoya fue el piloto quien impuso el récord en el Bugatti Chiron, a más de un año de que se presentara el superdeportivo en el Auto Show de Ginebra.

Con Juan Pablo Montoya en el asiento del conductor, el auto probó que para ir de 0 a 400 km/h (248.55 mph) y luego de vuelta a 0, solo necesita 41.96 segundos, en una distancia de 3.112 km (1.933 millas), indicó el portal Carscoops.

La velocidad de 400 km/h la logró en 32.6 segundos y 2,621 metros (8,599 pies), luego de que el colombiano de 41 años pisara los frenos hasta detenerlo por completo en el tiempo restante, con la ayuda del alerón trasero y los discos especiales de carbono, con pistones de titanio.

Este es “el tiempo más rápido jamás alcanzado y medido oficialmente para esta maniobra de conducción en un vehículo de producción en todo el mundo”, dijo Bugatti, y representa “el primer paso en el camino hacia un nuevo récord mundial de velocidad para vehículos de producción”, que se efectuará en 2018.

The 0-400-0 world record in the #Chiron was set by @jpmontoya #IAA2017 #ZERO400ZERO #BUGATTI pic.twitter.com/VnuNmeb0wt

— Bugatti (@Bugatti) 11 de septiembre de 2017