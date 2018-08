Famoso piloto de carreras confrontó a un fanático (VIDEO)

El fanatismo puede llegar a niveles cuestionables. Y un ejemplo de ello quedó registrado en un video en el que un famoso piloto de carreras confrontó a un fanático.

Una grabación que se ha difundido en redes sociales mostró cuando un reconocido piloto de carreras confrontó a un fanático tras un altercado. ¿El protagonista? Nada más y nada menos que Kyle Busch, quien está frente al volante de un Toyota Camry en la Monster Energy NASCAR Cup Series y en la NASCAR Nationwide Series.

Según reseño USA Today, Kyle Busch tuvo una tarde complicada después de terminar vigésimo en la Bass Pro Shops NRA Night Race del sábado en Bristol, Tennessee.

Mientras su hermano Kurt Busch ganó la carrera, Kyle se encontró en el centro de una controversia por golpear el vehículo del piloto Martin Truex Jr.

We have just obtained a copy of the video from a trusted source of the incident involving a fan and @KyleBusch that took place after the #BassProNRANightRace at @BMSupdates #NASCAR pic.twitter.com/QcF2slcrOJ

— Wide World Of Motorsports (@CKMSWWOM) August 19, 2018