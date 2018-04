Famosa cantante hispana es detenida por encerrar a su hijo en el auto

Muchas gracias a mis amigos, Marcela y Juan, Jecsinior Jara y las Gemelas, Leidy Laura Ulloa González, Isaac González, Luis Fernando (El Carajito) Lucy Gutierrez, Adriana y Roy por el detalle tan lindo que tuvieron conmigo ayer, tarde líndísima con mis hijos que disfrutaron un montón, pasar esos momentos con Ellos y con uds son las cosas que más se deben valorar, gracias de verdad a todos por celebrar mi cumple y sacar cada uno de su tiempo para estar conmigo, los quiero mucho mucho mucho!!!! #ElenaUmaña #decumpleaños #Diciembre #FelízCumpleaños

A post shared by Elena Umaña (Oficial) (@elenaumanacr) on Dec 15, 2017 at 5:50pm PST