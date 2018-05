Un extraño objeto volador se incrustó en un auto en marcha y cuando el conductor logró detallar lo que era se llevó la sorpresa de su vida.

Un conductor de Washington observó un pequeño “objeto negro” en el aire mientras conducía por la Interestatal 5 hasta que impactó en su auto, reportó este jueves en su cuenta en Twitter Guy Gill, oficial de la Patrulla Estatal de Washington.

Sin embargo, no le dio importancia y continuó su recorrido.

Luego, cuando el conductor se detuvo en una estación de gasolina tras manejar 18 millas más, inspeccionó el coche y halló algo que lo conmocionó: el extraño objeto volador que se había incrustado en el ‘bumper’ era un arma.

El oficial publicó dos fotografías en las que se aprecia una pistola negra atascada a un lado del ‘bumper’ del auto Honda gris, acción de la que comentó que era algo que “veía por primera vez”.

Poco después, indicó el oficial, se extrajo la pistola y se le entregó a la policía local de Lakewood. Todavía se desconoce el origen del arma de fuego y si estaba cargada.

Well…this is a first 🤷🏻‍♂️! Driver saw a small "black object" in the air while driving on I-5 and it struck the front of his car. He drove about 18 miles, stopped for gas, and found this. We recovered it and turned it over to @LakewoodPD. pic.twitter.com/Oo3KlbW362

— Trooper Guy Gill (@wspd1pio) May 24, 2018