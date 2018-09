Un joven estrelló una camioneta contra un canal de televisión en la mañana de este miércoles, mientras gritaba “alta traición”, indicaron las autoridades.

La policía detuvo al hombre que “vociferaba” luego de que estrelló una camioneta contra un canal afiliado a Fox en el centro de Dallas durante un noticiero en vivo.

La televisora KDFW publicó fotos en Facebook en las cuales el cofre del vehículo aparece chocado contra las ventanas cerca de la entrada. El conductor salió de la camioneta después de estrellarla, paseó por la acera y desparramó varias hojas manuscritas. No pudo entrar y lo detuvieron poco después, informó AP.

Los presentadores continuaron la transmisión hasta el final del noticiero de las 7.00 de la mañana y dijeron que no hubo heridos. La camioneta se estrelló contra un área administrativa del edificio que estaba desocupada.

A man crashed a truck into the side of our building this morning. He jumped out and started ranting. He’s in custody now but the bomb squad is on its way. He left behind a suspicious bag. Most have been evacuated & a few are working to keep the news on air from a secure location. pic.twitter.com/X3UpLbYk85

— FOX 4 NEWS (@FOX4) September 5, 2018