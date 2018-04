Un hombre estrelló su Peugeot contra varios vehículos y, al instante, escapó para ir a una cabina telefónica y denunciar que habían robado su auto.

Una cámara de seguridad grabó el momento cuando James Baker, de 24 años, estrelló su Peugeot 207 contra unos coches estacionados en Cleethorpes, condado Lincolnshire, en Inglaterra, reseñó Grimsby Telegraph este sábado.

Luego de la múltiple colisión, Baker entró en pánico y huyó a pie hasta una cabina telefónica, desde donde llamó a la policía para fingir que le habían robado el auto en un garaje.

Afirmó que “cualquiera podría haberlo tomado” porque se había jactado del coche y la gente sabía dónde estaba.

De acuerdo con el referido medio, en un tribunal se escuchó decir que Baker tuvo suerte de no matar a alguien, aunque una mujer sufrió lesiones cervicales cuando su vehículo fue impactado y empujado a otros que estaban estacionados.

Baker, de Eleanor Street, condujo descuidadamente, no se detuvo después de un accidente, no informó el incidente y no tenía seguro ni licencia correcta. Todos esos delitos se probaron en su ausencia en la corte, indicó Grimsby Telefraph.

La fiscalía dijo que el accidente se registró el año pasado, luego de que Baker estrelló su Peugeot con un auto conducido por una mujer, lo que le hizo perder el control y estrellarse contra vehículos estacionados en la calle Barcroft. En total, cinco autos sufrieron daños por la colisión.

En el acto, Baker salió del auto y huyó corriendo, mientras sus dos pasajeros salían del coche.

Baker luego le comentó a la policía que acababa de comprar el auto y que lo había dejado en un garaje con las llaves, pero lo siguiente que supo fue que recibió una llamada donde le decían que su vehículo había estado involucrado en un accidente.

Sin embargo, la evidencia de ADN en la bolsa de aire coincidió con la de Baker.

Baker había sufrido dificultades después de terminar con su novia. Aparentemente se hicieron amenazas y “pasó muchas noches viviendo y durmiendo en el coche en el garaje”, reseñó Grimsby Telefraph.

El auto era “su orgullo y alegría” pero, un día, “todo cayó sobre él” y, por una razón que no pudo explicar, condujo el Peugeot, junto a dos amigos, y hubo un accidente, manifestó el abogado defensor.

Baker, desempleado, recibió una multa de 312 dólares, se le prohibió conducir durante dos años, se le dieron 10 días de rehabilitación y se le ordenó pagar una compensación de 520 dólares y costos de 110 dólares.