Estrelló su camioneta contra una discoteca porque lo echaron del lugar (VIDEO)

Un joven disgustado estrelló su camioneta contra una discoteca porque lo echaron del establecimiento debido a un altercado.

El impactante suceso ocurrió justo antes de la medianoche de este domingo en la discoteca Blake’s de la ciudad británica de Gravesend, donde resultaron heridas 13 personas, informó la Policía del condado de Kent en un comunicado difundido este lunes.

El personal de seguridad de la discoteca le habría ordenado a un joven que abandonara el local tras una discusión. Poco después, este cliente, identificado por las autoridades como Mohammed Abdul, de 21 años, volvió y estrelló su camioneta Suzuki Vitara contra el lugar, donde hirió a 13 clientes.

A GUY WHO DIDNT GET LET IN THE CLUB JUST DROVE HIS CAR INSIDE AND NEARLY KILLED US ALL pic.twitter.com/8CkeUn2TSm

— Reece Parkinson (@Reece_Parkinson) March 17, 2018