Estrelló su auto contra un restaurante y mató a su hija y nuera

En un dramático suceso, un hombre estrelló su auto contra un restaurante y mató a su hija, nuera e hirió a otros familiares en Carolina del Norte al mediodía del domingo.

Las evidencias preliminares indican que Roger Self, de 62 años, chocó deliberadamente contra el Surf and Turf Lodge mientras varias familias disfrutaban de manera relajada de una comida, explicó la policía de Bessemer City en un comunicado, reportó AP.

Las imágenes de la escena mostraron a los equipos de emergencia cuando atendían a la gente en el piso fuera del establecimiento, mientras los conmocionados clientes se arremolinaban en el lugar.

Una de las fallecidas era Katelyn Tyler Self, de 26 años, hija del conductor y agente de la policía del condado de Gaston. La otra víctima fatal fue su nuera, identificada como Amanda Self, enfermera.

Roger Self fue arrestado después de que su auto se estrellara por completo contra el restaurante especializado en carnes y mariscos de Bessemer City, a unos 50 kilómetros (30 millas) al oeste de Charlotte, dijo la policía.

A pastor feared that he would hear that a church member struggling with depression, Roger Self, had committed suicide. On Sunday he heard “the most horrific thing you could ever imagine.” https://t.co/EqFyuKVBTz

Los registros penitenciarios mostraron que fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por las muertes de su hija y su nuera.

Según The Gaston Gazette, Amanda Self estaba casada con Josh Self, quien también es policía en la ciudad y quien sufrió heridas graves, como la esposa de Roger Self, Diane, y la hija de 13 años de Josh y Amanda Self.

El diario identificó a Roger Self como un empresario de Dallas, Carolina de Norte.

Las autoridades no ofrecieron una cifra oficial de heridos ni explicaron el alcance de sus lesiones.

Ayer lunes, un pastor de la localidad dijo que Roger Self sufría de depresión y ansiedad y no podía conseguir el tratamiento psiquiátrico adecuado.

El reverendo Austin Rammell, de la iglesia Venture Church, en Dallas, Carolina del Norte, indicó que el conductor sufrió trastornos desde hace unos dos meses que le llevaron a perpetrar “un acto horrible”.

This is a picture of Roger Self. Police say he intentionally plowed his car into the restaurant. He was arrested immediately after the crash.

Investigators working to find out what could have possibly lead up to this attack. @wsoctv

📷 : our partners at the Gaston Gazette pic.twitter.com/sqPsgeyXiE

— Stephanie Tinoco (@STinocoWSOC9) May 20, 2018