Estos famosos andan en naves que tú puedes comprar (FOTOS)

Si piensas que las celebridades solo pueden traer autos de lujo como Ferrari, Lamborghini, Bentley o Rolls-Royce, entonces no vas a creer en qué se “mueven” estos famosos.

Y es que gente como Leonardo Dicaprio le da prioridad a cuidar el planeta, así que es feliz conduciendo su Toyota Prius, mientras que Mark Zuckerberg escogió un Golf GTI de séptima generación.

Ellos son solo una muestra de otras tantas estrellas que manejan coches que vemos todos los días rodando por las ciudades, con información basada en el sitio de noticias de Imagen Digital.

Leonardo Dicaprio y su Toyota Prius

El protagonista de The Revenant no es tan rudo como parece, pues él definitivamente le da prioridad al cuidado del medio ambiente y por eso, escogió un híbrido, el Toyota Prius, que ha tenido de varias generaciones. Aunque no es un auto barato, su precio tampoco es tan elevado como el de otros exclusivos superautos de otras estrellas de su categoría.

Mark Zuckerberg y su Golf GTI

El fundador y CEO de Facebook se mueve en un nada despreciable Golf GTI de séptima generación con transmisión manual. Parece que no es solo un genio de la tecnología, sino por cómo especificó su auto, también parece ser un apasionado de los coches.

Jennifer Lawrence y su Volkswagen Eos

Su fortuna supera los 40 millones de dólares, pero la protagonista de Los Juegos del Hambre y X-Men tiene un coche muy sencillo y sensato: Volkswagen Eos.

Justin Timberlake y su Volkswagen Jetta

Otro que antepone la practicidad al lujo es el exintegrante de NSYNC, que a pesar de tener ingresos de decenas de millones de dólares al año, escogió un Jetta de cuarta generación fabricado en México.

Daniel Radcliffe y su FIAT Punto

“Harry Potter” prefiere un FIAT Punto a una escoba voladora. A pesar de haber ganado millones de libras esterlinas gracias al papel protagónico que tuvo en las 8 películas del famoso mago, cuando fue momento de elegir el que sería su primer auto, no compró un superauto, sino un FIAT Punto, con motor turbodiésel, pues este modelo registra emisiones de CO2 menores a los 150g/km.

Britney Spears y su Mini Cooper S Convertible

En sus inicios, la famosa cantante estadounidense se compró un Mini Cooper. Con los años y la fama, se fue comprando un Mercedes-Benz Clase G y un Maserati Gran Turismo, pero seguido se le veía paseando a techo abierto por las calles de Hollywood en su Mini, valorado en aquel entonces en unos 25,000.

LeBron James y su Jeep Wrangler Unlimited

Tiene más títulos colectivos y personales, pero el basquetbolista de los Cavaliers de Cleveland prefirió comprarse un Wrangler Unlimited que pintó de naranja y personalizó en el año 2010 por menos de 35,000 dólares. También tuvo Maybachs, Bentleys, Hummers y Ferraris y aunque el Wrangler no es económico, no se le acerca en precio a sus otros automóviles.