Esto es lo que pasa si echas soda como combustible en un auto (VIDEO)

¿Alguna vez pensaste usar Coca-Cola como combustible en tu auto? No eres el único, pero si no te atreviste, aquí tienes el resultado de lo que pudo pasarte.

Un famoso youtuber de nombre TechRax, quien efectúa experimentos con distintos aparatos y sustancias, echó en el tanque de gasolina de su BMW 325i, año 2003, dos litros de Coca-Cola solo para ver qué sucedía, según la descripción de su video en YouTube, donde ya cuenta con casi 4 millones de reproducciones.

Tras colocar la gaseosa en el tanque y conducir durante poco más de un minuto, el motor del coche simplemente dejó de funcionar.

Al final del video, TechRax mencionó que los daños por echar Coca-Cola en el tanque de gasolina significaron un trabajo de reparación cuyo costo superó los mil dólares.

Algunos usuarios han comentado en el video: “bueno, ese carro no es tan costoso como un iPhone”, “con todo el dinero que haces, ese no puede ser tu único auto”, “deberías poner mentos con Coca-Cola, así podrás ganar una carrera de F1 fácilmente”, “la estupidez no tiene límites y estos dos idiotas no tienen nada mejor qué hacer”.

Así que mejor no lo intentes, ya conoces el resultado.