Este hombre vive rodeado de feroces bestias: ¡autos y leones! (FOTOS+VIDEO)

Un hombre con el dinero suficiente para comprar lo que desee ha sabido unificar sus dos grandes pasiones: los autos y los felinos.

El árabe Humaid Albuqaish suele publicar en su cuenta en Instagram numerosas fotografías y videos donde presume sus lujosos coches y, lo que llama aún más la atención son sus mascotas: leones, tigres y guepardos.

Los vehículos y los felinos pueden apreciarse en un jardín que cualquiera calificaría como un zoológico privado, que está, por supuesto, en la opulenta mansión de Humaid Albuqaish.

Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 28 de Dic de 2015 a la(s) 4:18 PST

En la cuenta del árabe en la mencionada red social, donde está cerca de llegar a los 900,000 seguidores, se pueden observar un Mercedes SLS, un Lamborghini Aventador, un Ferrari 458 Italia, un Rolls-Royce Phantom, un Mercedes Clase G 65 AMG, un Porsche Panamera Turbo, entre otras exclusivas ‘naves’.

Además, junto a esas poderosas máquinas, Humaid Albuqaish se muestra feliz con los felinos, en especial los leones y guepardos.

Te recomendamos: Vivía en una vieja troca y ahora tiene la colección de autos más impresionante del mundo

En la cultura árabe, comentó Daily Mail, los lujosos autos y los felinos son símbolos del mejor estatus social, indicadores de la riqueza que posee una persona, como lo demuestra Humaid Albuqaish.

Aunque no se conoce con exactitud a qué se dedica este millonario, no cabe duda de que posee una acaudala fortuna, apuntó el referido medio.

Hi ✋️😍✋️😍 Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 4:10 PDT

Sin embargo, el mismo árabe indica en su biografía en Instagram que es actor y humorista, oficios que le han permitido aumentar su popularidad en las redes sociales.

Entre las decenas de comentarios de sus seguidores, se lee: “me encantaría visitar tu casa”, “hermosos autos”, “qué hermosos amigos tienes”, “son adorables (los felinos)”. No obstante, también tiene detractores que le han escrito: “los animales salvajes no son mascotas”, “esos animales no son mascotas ni juguetes para niños”, “eres un repugnante producto del capitalismo y de la riqueza heredada. Haz algo que valga la pena por una vez en tu vida”.

El estilo de vida de muchos árabes siempre dará de qué hablar.

Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 17 de Jun de 2016 a la(s) 7:08 PDT

Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 29 de Nov de 2013 a la(s) 8:09 PST

Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 25 de Nov de 2013 a la(s) 8:35 PST

Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 31 de Ene de 2014 a la(s) 10:05 PST

Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 6 de Abr de 2014 a la(s) 3:15 PDT

Una publicación compartida por Humaid Abdulla Albuqaish (@humaidalbuqaish) el 8 de Jul de 2016 a la(s) 4:15 PDT