Un superauto de origen británico era la ‘nave’ que conducía el famoso youtuber McSkillet cuando murió al estrellarse contra una camioneta en la que también fallecieron una mujer y su hija.

Luego de que la policía de San Diego, en California, confirmara este sábado la muerte de Trevor Heitmann, conocido en YouTube por su canal sobre videojuegos llamado McSkillet, donde tenía casi 900 mil suscriptores, muchos usuarios han vuelto a observar un clip publicado en diciembre, en el que mostró su lujoso McLaren 650S, color negro.

Ese superauto era el que Trevor conducía el jueves, cuando rodó a más de 100 mph en sentido contrario hasta chocar contra un SUV en el que iban una mujer de 43 años y su hija de 12 en la autopista 805 de San Diego, indicó AS.

Según reportes policiales, el youtuber de 18 años manejó su McLaren en sentido contrario y se estrelló contra un SUV de Hyundai en el que se desplazaban Aileen y su hija Aryana Pizarro, apuntó Independent. Los tres murieron en el sitio.

Además, la aparente actitud suicida de McSkillet también provocó un choque en cadena de seis vehículos.

Un testigo comentó a NBC News que vio cómo el superdeportivo se volcó y explotó, al igual que el SUV, detalló Independent.

En un video publicado por McSkillet el 12 de diciembre, el youtuber presentó su McLaren 650S con puertas de apertura vertical y valorado en unos 465 mil dólares.

En esa misma publicación, algunos usuarios han comentado en las últimas horas: “¿asesinato/suicidio en auto? Inexcusable, incluso si él estaba profundamente acosado por la depresión. No habrá justicia para las dos inocentes que fueron asesinadas”, “una familia se arruinó por la irresponsabilidad de un joven”, “se llevó dos vidas con él, que descansen en paz todas las familias involucradas en esta tragedia”.

McSkillet era famoso en el mundo virtual por jugar ‘Counter Strike: Global Offensive’ y por diseñar y vender ‘skins’, archivos digitales usados para personalizar la apariencia de los jugadores del videojuego, precisó CNN.

