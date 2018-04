Adios grandullón ….. 😢 esperando mi nuevo bebé…..🏎🔌🔋 . #jeep #mevenden #grandcherokee #whitecar #impecable #mascuidadoimposible #electriccar #electric #tesla @teslamotors

A post shared by Toni Costa (@tonicosta4) on Apr 2, 2018 at 7:39pm PDT