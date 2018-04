Un conductor, al parecer enojado, decidió enviar un peculiar ‘mensajito’ a una cámara de tránsito, pero la acción resultó terrible, pues fue condenado a ocho meses de cárcel.

El suceso ocurrió en la ciudad de Yorkshire Norte, en Inglaterra, luego de que el conductor de una Range Rover blanca mostrara el dedo del medio a la cámara de tránsito cuando circulaba por la carretera.

La cuenta oficial en Twitter de la policía de Yorkshire Norte publicó una imagen y un video del conductor, identificado como Timothy Hill, de 67 años, justo cuando realizaba el ademán ante la cámara.

“Consejo importante: si quieres evitar problemas, no hagas lo que hizo este conductor ni maldigas a nuestras cámaras de seguridad móviles mientras conduces en un auto equipado con un bloqueador láser. Hoy empieza 8 meses en la cárcel por pervertir el curso de la justicia”, escribió la policía este lunes en la mencionada red social.

Top tip: If you want to stay out of trouble, don't do what this driver did and swear at our mobile safety cameras while driving past in a car fitted with a laser jammer. Today he's beginning 8 months in jail for perverting the course of justice. https://t.co/Y5jpeOlt96 pic.twitter.com/rKQRVgNkB1

— North Yorkshire Police (@NYorksPolice) April 23, 2018