Una promesa siempre debe cumplirse. Por ello, un hombre enterró a su papá en un auto de lujo que compró solo con ese objetivo. Las imágenes en el cementerio ahora dan la vuelta al mundo.

Un hombre de Nigeria enterró a su papá en un auto BMW en lugar del tradicional ataúd para despedirlo con estilo en el cementerio de una aldea local, reseñó The Sun este lunes.

El hijo, un habitante adinerado quien fue identificado solo como Azubuike, perdió a su padre por la natural vejez, y según los reportes locales, siempre le había prometido que algún día tendría un auto veloz.

Así que después de la muerte del padre, Azubuike gastó 85 mil dólares en efectivo en un flamante BMW para sepultarlo, indicó un portal local.

En una sorprendente fotografía se observó cómo se excavó una gran tumba de seis pies de profundidad en una aldea rural donde vivía su padre para colocar su ataúd BMW plateado, apuntó The Sun.

Revealed! Why Son Buried His Father With Brand New BMW Car In Anambra {Photo} https://t.co/v9tplDJg5i pic.twitter.com/RZ6rg9zBV3

