En menos de un minuto, choca un auto y al bajarse lo arrollan (VIDEO)

En un sorprendente video quedó registrado el momento cuando el conductor de una camioneta choca con un auto y, al bajarse para inspeccionar los daños, es arrollado.

El suceso ocurrió en Corpus Christi, Texas, el 6 de diciembre, luego de que Justin Benavides impactara su camioneta 4×4 contra un coche parqueado en la intersección Saratoga, reportó Kris TV.

Después de que Justin bajara de su camioneta para revisar los daños ocasionado al coche, que no tenía ocupantes, ocurrió lo peor.

La grabación de una cámara de vigilancia de la zona muestra que un camión con remolque tampoco puede frenar, por lo que colisiona con el auto y este, a su vez, embiste a Justin debido al fuerte impacto.

A pesar de lo dramático de las imágenes, Justin logró levantarse rápidamente tras ser arrollado y retirarse del lugar en condición estable.

“Me alegro de haberme ido así, todavía aquí. Todos los días, estoy agradecido”, manifestó al referido medio.

En el video publicado en YouTube por el canal de Kris 6 News, se observa que la carretera estaba mojada debido a las intensas lluvias de esa semana en la localidad, lo que pudo incidir en el accidente.

Local man thankful to walk away from freak accident https://t.co/3yZF8C1WVg pic.twitter.com/0kaLfuQcWu

— Liveleak (@liveleak) 13 de diciembre de 2017