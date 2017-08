Elizabeth Gutiérrez posa en camionetas de lujo y seguidores le piden que done por Harvey (FOTOS)

Elizabeth Gutiérrez publicó en su cuenta de Instagram dos fotografías en las que posa en camionetas de lujo, lo que se convirtió en el pretexto perfecto para que los usuarios le recordaran si ya donó para los damnificados de Harvey.

“Sería buena una pequeña donación para los damnificados en Texas, ¿no crees? Se ve que te sobra la plata”, le escribió una seguidora en una de las fotos.

A lo que una fan salió en su defensa: “Las personas cuando donan no lo publican, lo hacen y punto”.

Lo que muchos usuarios no sabían es que la esposa de William Levy no estaba ‘presumiendo’ sus autos de lujo, sino que las fotos son parte de la campaña de publicidad de una boutique de ropa.

Pero por si las dudas y como adelantándose a cualquier crítica, la también actriz había escrito un mensaje en la primera de las fotos.

“Deja que te juzguen. Que inventen chismes de ti. Sus opiniones no son tus problemas. Permanece amable, comprometido con el amor y libre en tu autenticidad. No importa lo que hagan o digan, no dudes de tu valor o de la belleza de tu verdad. Sigue brillando como siempre”, escribió Ely en la foto donde se le ve de pie y recargada en una SUV negra.

“Tú no luces en los carros… los carros lucen en ti”, le comentó una fan. Mientras que otra le escribió: “Estas hermosísima. Y la camioneta también”.

Por su parte, otras usuarias opinaron de las posibles causas de que la sensual mujer despierte envidias.

“Eres ‘queen’, una mujer fuerte con una familia bellísima e increíble. Tienes como pareja uno de los más bellos hombres del mundo, tienes una vida maravillosa, eso hace que tengan miles de envidia de ti, de tu vida y de tu familia”.

“¡Lo que los otros piensan de ti no es problema tuyo! Es problema de ellos, sigue siendo tu misma, eres un ejemplo, la gente siempre ha hablado de ti, pero tú sigues fuerte, brillando cada día más”, le escribió otra seguidora.