El dinero, si no se sabe administrar, se puede diluir como agua en las manos. Y aunque el reconocido jugador Kevin Prince Boateng no está en bancarrota, sí confesó haber derrochado su fortuna, y ahora usa un carro modesto para quienes están en la élite del fútbol.

Kevin Prince Boateng, famoso futbolista de origen ghanés nacido en Alemania, adquirió hace poco un carro que algunos han considerado “humilde”, “modesto” o “simple”, al compararlo con los superdeportivos que suelen conducir las estrellas de prestigiosos clubes.

Boateng, centrocampista y delantero quien ha estado en las filas del Tottenham, Milan y quien en la actualidad milita en el Eintracht de Frankfurt, lució esta semana su nuevo coche: un “simple” Abarth 595, indicó Mundo Deportivo.

Al parecer, quiere dejar atrás su estilo de vida lujoso y mediático.

En una entrevista que concedió tiempo atrás a Marca, el propio futbolista confesó haber gastado su fortuna en “carros, discotecas y amigos que en realidad no lo eran”.

En esa oportunidad, también reveló: “Para un tipo como yo, que creció en un barrio pobre, tener tanto dinero era peligroso”.

Aunque para algunos tal vez sea un auto “humilde”, para otros puede ser una verdadera ‘nave’ su Abarth 595, modelo de una filial de Fiat.

Boateng, de 31 años, fue visto por las calles de Frankfurt junto a su prometida Melissa Satta en el Abarth 595, color rojo, con el que parece querer llevar una vida de bajo perfil, mencionó The Sun.

