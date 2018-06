El Ferrari 458 Spider de un mafioso se sumó al garaje de esta policía

I spent so much money on tickets the Police bought a Ferrari 🤔😂 Jokes aside, video of the 458 Police car is live on my YouTube with also an explanation of the story behind this car 🚔 Ho speso così tanti soldi in multe che la Polizia Locale si è presa una Ferrari 🤔😂 Scherzi a parte, il video della 458 della Polizia è online sul canale con tanto di spiegazione della storia che c'è dietro quest'auto 🚔 #BellaDaDio #SaloneAutoTorino #ParcoValentino #Ferrari #Ferrari458

