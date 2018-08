Quien crea que los oficiales son autoridades sin sentido del humor, tal vez lo pensará dos veces luego de ver este video, en el que dos mujeres policías han causado sensación en las redes sociales por la batalla musical que realizaron en una patrulla.

Noemi Cienfuegos y Tycola Moses son las dos mujeres policías que se han viralizado en redes luego de que se publicara una grabación en la que sostienen una divertida batalla musical.

El propio Departamento de Policía de Laredo, en Texas, difundió en su página oficial en Facebook la grabación de sus oficiales Noemi Cienfuegos y Tycola Moses.

Al principio, una de las policías comienza a cantar el tema ‘No me queda más’, de la famosa artista de ascendencia mexicana Selena, pero luego su compañera la mira fijamente y la interrumpe para decirle que ese no es el tema que quiere entonar.

“Oh, no. No haremos eso. Eso no es lo que quiero. ¿Sabes lo que quiero?”, se escuchó decir a la oficial antes de reproducir la exitosa canción ‘Wannabe’, de las Spice Girls, la agrupación británica de música pop que alcanzó la fama mundial a finales de los 90.

El clip de las policías, que dura menos de dos minutos, se popularizó en las redes por la divertida actuación de las uniformadas, una acción que suele verse muy poco en el mundo policial.

Aunque el Departamento de Policía de Laredo compartió la publicación en junio, el video sigue sumando vistas y en la actualidad ha superado el millón y medio de reproducciones.

Luego de observar la actuación de las policías para sincronizar sus labios con las letras de las canciones, algunos usuarios han comentado: “¡Me encanta! Es bueno saber que nuestros oficiales tienen sentido del humor… rompiendo la imagen de ‘le voy a hablar al policía’, lo que hace que los niños les tengan miedo a todos”, “muy bien, gracias por usar ese uniforme y mantener nuestra ciudad segura”, “a esas oficiales de policías, muy bonitas voces, buen sentido del humor, a cualquiera le alegran el día”.