No fue otro superauto, un obstáculo fijo ni el tráfico lo que bloqueó el paso de un Lamborghini, sino un hombre en silla de ruedas.

Aunque suene como una locura, un hombre en silla de ruedas bloqueó el paso de un Lamborghini sin razón aparente en una localidad de Inglaterra, según un video publicado en la cuenta en Facebook de ‘Drive Tribe’ este miércoles.

Pese a que se desconoce si ocurrió algo antes o después del incidente, la grabación del enfrentamiento entre el hombre en silla de ruedas y la ‘nave’ italiana se ha viralizado en Facebook, donde cuenta con 527 mil reproducciones.

De acuerdo con el clip, titulado ‘Conductor impaciente de Lamborghini’, un hombre en silla de ruedas se atraviesa en medio de la carretera justo cuando el superauto italiano, color rojo, estaba por efectuar un giro.

En cuestión de segundos, el conductor desciende de la ‘nave’ y sin cruzar palabras con el hombre, decide tomar la silla de ruedas y halarlo hacia un lado de la acera.

Sin embargo, cuando el conductor vuelve a su carro y está por arrancar, el hombre en silla de ruedas avanza lentamente para bloquearle el paso una vez más.

Entonces, un buen samaritano, quien tal vez quería evitar un conflicto mayor, aparece en escena y sujeta la silla de ruedas para que el conductor pueda terminar de cruzar y marcharse.

En el video se aprecia cómo el conductor agradece al samaritano con un ademán y el posterior doble toque de la bocina.

TE PUEDE INTERESAR: Decisión de Corte Suprema beneficia a inmigrantes en peligro de deportación

Hasta ahora no existe una explicación certera de por qué el hombre en sillas de ruedas actuó de esa manera, aunque pareciera que solo quería divertirse con la impaciencia de los demás.

No obstante, muchos han ofrecido su opinión en la publicación en Facebook, donde el usuario Alex Bennett comentó: “Claramente no estaba tratando de cruzar la carretera, solo quería ponerse en el camino del conductor, aunque no estoy seguro de la razón ni por qué tantos asumen que el chico del Aventador debe ser culpable por tener dinero y porque la otra persona es discapacitada”.

El internauta Brendan Kearney escribió: “No entiendo cómo alguien puede ver esto y posiblemente decir que el conductor está mal”, y el usuario Attila Csisztu agregó: “siempre el que tiene dinero es el tipo malo, ¿verdad?”.