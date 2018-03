Un suceso bastante atípico dejó a la policía sorprendida luego de que unos agentes detuviesen a un conductor y este presentara una licencia de Homero Simpson. Sí, como lo lees, el famoso personaje animado de Springfield.

La tremenda sorpresa se la llevaron oficiales de Thames Valley, en Inglaterra, luego de que la semana pasada le ordenasen a un conductor que se detuviera en Milton Keynes, reportó el propio organismo en tono humorístico en su cuenta en Twitter.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.

When she tried to identify the driver's ID, she found the below…

The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.

D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH

— Thames Valley Police (@ThamesVP) March 15, 2018