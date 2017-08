De Rápidos y Furiosos a la vida real: Los espectaculares autos de un famoso actor (FOTOS)

Todo fanático del mundo motor ha visto la taquillera saga Rápidos y Furiosos, y uno de los protagonistas de la última película llevó la potencia sobre ruedas a la vida real.

El británico Jason Statham no solo condujo poderosas ‘naves’ en el papel de Deckard Shaw en la reciente ‘The Fate of the Furious’, sino que es un verdadero apasionado por los carros y lo demuestra en su vida cotidiana.

El famoso actor, también protagonista de la trilogía ‘El Transportador’, ‘Crank’, ‘El Mecánico’, entre otras, posee en su exclusivo garaje un Ferrari F12 Berlinetta, un Audi R8 y A8, un Aston Martin y un Jaguar E-Type.

Jason, uno de los más rudos de Hollywood en los últimos años, puede cambiar de máquina como de zapatos.

Según el portal Top Gear, el actor de 50 años, quien prefiere los autos deportivos, también conduce un Lamborghini Murciélago, un Bentley y un lujoso Porsche 911 GT2.

En las publicaciones de carros que efectúa en su cuenta oficial en Instagram, los seguidores han comentado: “Una gran inspiración”, “si quieres perfección, compra un auto alemán”, “gran carro, amigo”, “un superauto al lado del mejor actor”, “pareces El Transportador yendo de un Audi a un Porsche”, “increíble vehículo”.

Así que Jason demuestra que la pasión por las ‘naves’ sobre ruedas no es solo en las películas, sino también en su vida personal.

