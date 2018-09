El piloto mexicano Daniel Suárez no pudo obrar el milagro y quedó fuera de los Playoffs de la Monster Energy NASCAR Cup Series 2018.

El regiomontano necesitaba llevarse la victoria en la Big Machine Vodka 400 en el Indianápolis Motor Speedway, última carrera de la temporada regular, para poder acceder a las instancias finales, pero terminó en la posición 18.

Luego de un final electrizante, el piloto con el número 2, Brad Brad Keselowski, se llevó la mejor parte en el duelo con Denny Hamlin en las últimas vueltas y obtuvo el triunfo. Fue la segunda victoria consecutiva del piloto del coche #2, ya que había hecho lo mismo en Darlington.

