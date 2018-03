El mexicano Daniel Suárez logró su primer Top 10 de la temporada en la máxima categoría de la Nascar al terminar la carrera en la octava posición.

Suárez demostró un óptimo desempeño y concluyó en la octava casilla de la carrera TicketGuardian 500 de Monster Energy NASCAR Cup Series disputada en el ISM Raceway de Phoenix este domingo.

El piloto estuvo frente al volante del Toyota Camry No. 19 de Joe Gibbs Racing y confirmó su gran rendimiento al superar siete puestos durante la carrera, pues había partido desde la posición 15.

En su cuenta oficial en Twitter, Suárez celebró anoche su primer Top 10 de la temporada y aseguró que seguirá buscando mejores resultados.

“Día positivo en el #19 @ruckusnetworks Camry, por fin una carrera sin errores y con el resultado merecido, ¡tenemos que seguir trabajando!”, escribió el mexicano junto a varias fotografías de la carrera.

De inmediato, sus seguidores respondieron y felicitaron por su actuación. Algunos usuarios le comentaron: “Felicidades, Daniel Suárez, muy buen trabajo, a seguir adelante, tú puedes, que Dios te acompañe siempre donde quiera que estés”, “gran carrera y tremendo resultado”, “genial esfuerzo de conducción, nunca te rindas, muy bueno”.

Good run for the @ruckusnetworks Camry today at @ismraceway. Finally the good race we needed. Let’s keep it going next week!

Día positivo en el #19 @ruckusnetworks Camry, por fin una carrera sin errores y con el resultado merecido, tenemos que seguir trabajando! pic.twitter.com/0YrrhDu3Wn

— Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) March 11, 2018