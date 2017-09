Daniel Suárez, el sueño sobre ruedas (FOTOS+VIDEO)

Quizás con unos 11 años, posa para una fotografía erguido, con el traje de piloto y un casco que sostiene con su brazo derecho junto al pecho. Su rostro dibuja una sonrisa de oreja a oreja. El fondo muestra una pista para karting. Y, detrás de él, a sus pies, está su go-kart. Aún no lo sabe, pero sus sueños, y futuro, se construyen sobre ruedas.

Cada vez que puede, Daniel Suárez, ahora de 25 años, vuelve al autódromo de Monterrey, en México, como si se tratase de su segunda casa. Ahí creció, dando vueltas en un circuito y frente a un volante que todavía guía su destino.

Una publicación compartida por Daniel Suárez (@daniel_suarezg) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 5:42 PDT

Su padre Alejandro Suárez lo sabe muy bien.

El progenitor, dueño de una pequeña tienda de restauración de autos en Monterrey, sacrificó mucho por ‘Dany’, para que tuviese la oportunidad de correr en Estados Unidos.

De acuerdo con una reseña de The Charlotte Observer, Alejandro siempre buscó la forma de lograr construir los karts en los que su hijo comenzó sus carreras.

“Mi papá ha hecho mucho por mí con un poco… Solo unas pocas personas realmente saben lo que ha sido pasar por este proceso para llegar a este punto. Una de esas personas es mi papá”, dijo Daniel en una entrevista con el referido medio.

Cuanto tenía 12 años y apenas uno de haber comenzado con los karts, su papá se enteró de una carrera en Las Vegas, donde los cinco primeros clasificados ganaban un boleto para competir en España.

Una publicación compartida por Daniel Suárez (@daniel_suarezg) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 6:38 PST

De inmediato, el papá metió el equipo necesario y a cuatro mecánicos en un Dodge Dakota, puso el kart de Daniel en el remolque, y condujo 22 horas desde Monterrey hasta Las Vegas.

Y ‘Dany’ nunca ha olvidado la siguiente escena.

El kart que conducía era el más viejo en la pista, y con la carrera casi terminada, pensó en el esfuerzo y el dinero que se necesitó para construirlo. Recordó el largo viaje por el desierto para llegar hasta ahí. Y pensó en su padre.

Una publicación compartida por Daniel Suárez (@daniel_suarezg) el 13 de Oct de 2016 a la(s) 1:09 PDT

“No voy a regresar a México sin ganar esta carrera”, se dijo a sí mismo, según indicó The Charlotte Observer.

Y así fue, Daniel ganó su grupo, se ubicó quinto en general, y consiguió entrar a la carrera en España.

“Salió del coche, gritando, y fue a abrazarme a mí y a los mecánicos. Fue un momento hermoso porque era el único coche viejo en la pista. Se sentía muy bien porque después de todos los sacrificios, el objetivo había sido cumplido”, expresó Alejandro.

Una publicación compartida por Daniel Suárez (@daniel_suarezg) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 7:20 PDT

La batalla en EE.UU.

Poco a poco, Daniel aprendió más del automovilismo. Contra los mejores del país, superó las competiciones en México al ganar 10 carreras en cuatro temporadas. Y quería más.

A pesar de que muchas personas le dijeron que se quedara en la nación azteca, que no había necesidad de pasar un trago amargo al no poder concursar en carreras en EE.UU., Daniel decidió perseguir su sueño.

Su padre, al igual que el resto de su familia en Nuevo León, lo alentó y apoyó. Era lo único que necesitaba.

Después de dividir su tiempo en la serie NASCAR de México y K & N Pro Series East de EE.UU., Daniel cambió a esta última a tiempo completo en 2013, y ganó un lugar en el programa Drive for Diversity de NASCAR, por lo que decidió quedarse en territorio norteamericano, donde su vida frente al volante alcanzaría años dorados.

Mientras aprendía inglés y superaba las barreras culturales, Daniel, en las filas de Rev Racing y gracias a Drive for Diversity de NASCAR, demostró de qué estaba hecho y obtuvo un puesto en el auto No. 18 con Joe Gibbs Racing en la Serie Xfinity en 2014, apuntó The Charlotte Observer.

11 meses más tarde, ganó su primera pole Xfinity, seguido rápidamente por la victoria y por el título de Novato del Año en la serie.

Y en 2016, Daniel se consagró campeón de la Xfinity Series, donde hizo historia al convertirse en el primer piloto extranjero en lograrlo.

Sus victorias y grandes resultados lo llevaron a debutar este año en la máxima categoría de NASCAR: la Monster Energy Cup Series, en el potente auto No. 19 Toyota Camry, de Joe Gibbs Racing, la mejor ‘nave’ que ha conducido hasta ahora.

Una publicación compartida por Daniel Suárez (@daniel_suarezg) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 5:45 PDT

Y, junto a su padre y familia, Daniel ha recibido desde joven el contundente respaldo del equipo Toyota, que lo ha acompañado en su travesía en México y EE.UU.

“Me siento muy afortunado de tener mucho apoyo de gente como Toyota Racing (…) que ha creído en mí a lo largo de mi carrera”, manifestó el mexicano en una entrevista publicada en YouTube.

Sobre Daniel, Toyota Racing México dijo: “Estamos orgullosos de nuestro piloto. Su trabajo, dedicación y hambre de triunfo, lo llevó a lo más alto en muy poco tiempo”.

Una publicación compartida por Daniel Suárez (@daniel_suarezg) el 5 de May de 2017 a la(s) 3:14 PDT

Trayectoria

Con la colaboración de Espn, acá puedes ver rápidamente los éxitos que han marcado la trayectoria del piloto regiomontano.

2002: Karting en México donde compite contra Esteban Gutiérrez.

2008: Prueba en los Mini-Stocks, categoría de soporte, de la NASCAR México.

2010: Ya en NASCAR México, hace mancuerna con Germán Quiroga y es el novato del año con apenas 18 años.

2011: Piloto más joven en lograr una pole en NASCAR México. Sus óptimas presentaciones lo llevan a la NASCAR Pro Series East en EE.UU.

2012: 3ro. absoluto en NASCAR México.

2013: 3ro. general en NASCAR Pro Series East y primer triunfo en EE.UU. al ganar en Columbus. Subcampeón en México.

2014: Debuta en la NASCAR Xfinity Series (entonces Nationwide) con el equipo Joe Gibbs Racing en Virginia. Por sus resultados en diversas categorías regionales, el equipo lo oficializa como piloto de tiempo completo para 2015.

2015: Termina 5to en el campeonato Xfinity Series con Joe Gibbs al obtener tres podios (un segundo y dos terceros lugares), 8 top 5 y 18 top 10. Fue el Novato del Año. A la par, hizo carreras en la Craftsman Truck Series.

2016: 1er mexicano en ganar una carrera en algún serial nacional de NASCAR. Ya lleva dos (Dover y Kansas) y con 18 top 5 y 1 top 10 en 21 carreras, llega a la última con la oportunidad de ser campeón.

2016: Campeón de la NASCAR Xfinity Series.

2017: Joe Gibbs Racing anuncia que Daniel Suárez reemplazará a Carl Edwards en el equipo para la temporada de la Monster Energy Cup Series, máxima división de NASCAR.

En la actualidad, Daniel pelea el título de Novato del Año en la Monster Energy Cup Series, que continuará este fin de semana en el Chicagoland Speedway, donde también arrancarán los ‘playoffs’.

Para seguir los pasos del mexicano en el mundo motor puedes seguir su cuenta en redes sociales @Daniel_SuarezG y las de @ToyotaRacing y @ToyotaRacingMX.