Daniel Suárez acabó su carrera en Nascar por este fuerte choque (VIDEO)

Una fuerte colisión ocasionó que el piloto mexicano Daniel Suárez acabara este domingo su carrera en el Michigan International Speedway.

De acuerdo con la web oficial de Nascar, el Chevrolet No. 5 del estadounidense Kasey Kahne le cerró el paso al Toyota No. 19 de Suárez al salir de la curva 2 durante la vuelta 138 de la Pure Michigan 400 y, tras una violenta colisión, los dos autos quedaron fuera de la carrera.

El regiomontano, candidato del Premio Sunoco al Novato del Año, había liderado tres vueltas antes del accidente y parecía encaminado a otro buen resultado, luego de llegar a Michigan con cuatro Top 10 consecutivos, apuntó Nascar.

Kahne pareció haber tomado el carril interior tras pasar a Suárez, pero volvió hacia el exterior de la pista, le cerró el paso al Toyota de Suárez y los dos carros chocaron contra el muro exterior, por lo que ambos quedaron inservibles.

Después de la revisión médica obligatoria que estipula Nascar tras sufrir un accidente, el estadounidense dijo: “En la recta trasera hay que correr lado a lado, pero no dar mucho espacio. Nadie lo da. Lo estaba pasando y no sé cómo fue que chocamos. Se arruinó el día”.

Por su parte, Suárez, quien vio afectadas sus posibilidades de seguir luchando por un puesto en los playoffs, manifestó: “En realidad no sé (qué pasó). Íbamos muy, muy pegados, y yo solo traté de mantener mi línea. Creo que el No. 5 me estaba pasando y obviamente volvió hacia afuera muy rápido. Traté de darle espacio, y de hecho despegué el pie del acelerador, pero no sé si le dijeron que tenía espacio. No sé. Es muy desafortunado todo esto porque veníamos de una racha de Top 10 y ahora parece que es el final. Vamos a recuperarnos y volver más fuertes la próxima semana”.

Más tarde, en su cuenta oficial en Twitter, Suárez comentó: “Difícil fin de semana, regresamos a trabajar duro para regresar más fuertes a una de mis pistas favoritas, Bristol”.

Difícil fin de semana, regresamos a trabajar duro para regresar más fuertes a una de mis pistas favoritas, Bristol.

Pepe Chávez, uno de sus seguidores, escribió en Twitter: “Por eso @kaseykahne se queda sin chamba al final de la temporada y tú vas para arriba”.

“Mucha suerte Dani y ojalá alcances los #Playoffs en #Bristol”, agregó el usuario Genito Bodoque.

Y la seguidora Aichel Peres escribió: “Me dolió ver lo que te pasó hoy. ¡Cómo sé me subió la sangre! Me encanta verte correr bien. Estás enseñando que mereces estar en NASCAR”.

El próximo sábado 19 de agosto se disputará la Bass Pro Shops NRA Night Race en el Bristol Motor Speedway, en Tennessee.

