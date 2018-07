First pole in the Cup Series! Not how I expected it to happen, but proud of my team and the @officialstanleytools #Camry we have this weekend. Looking forward to tomorrow! . Primera Pole en Cup! No exactamente cómo me gustaría, pero orgulloso del trabajo de mi equipo y #STANLEY Camry este fin de semana. A darle duro a la carrera mañana!

