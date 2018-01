Luego de que Galilea Montijo se convirtió en blanco de críticas por el carísimo Rolls Royce que supuestamente su esposo, Fernando Reina Iglesias, le había regalado, él sorprendió a todo mundo con su respuesta.

Y es que en días pasados, el mismo Reina Iglesias compartió una imagen paseando en el lujoso auto por las calles de Miami junto a su esposa, mientras en segundo plano se alcanzaba a ver el DJ Khaled, famoso por sus colaboraciones con artistas de la talla de JLo y Drake.

“¿Y este señor cuándo trabaja?, ¿o también es de los que cobran sin trabajar? Porque siempre está en las fotos”, “sales con el gorrón de tu marido”, “ojalá y nunca atropellen a alguien por sacarse un selfie cuando van manejando”, fueron algunos de los comentarios que recibió la imagen reposteada por la misma Galilea.



De ahí diversos medios comenzaron a especular sobre el supuesto regalo de 400,000 dólares, una versión que cobraba sustento gracias a que también recientemente se dio a conocer que la conductora mexicana supuestamente es la mejor pagada del programa Hoy.

Sin embargo, el expolítico y empresario terminó de una vez por todas con las especulaciones y respondió a una periodista que lo cuestionó en Twitter sobre la propiedad del carro de lujo y los recursos para adquirirlo: “Manejar un auto no te hace propietario del mismo ¿o sí?”.

Permítame corregirla: No solamente no soy político de mediano rango. No trabajo para gobierno alguno desde hace VARIOS años y manejar un auto no te hace propietario del mismo ¿O si? https://t.co/JQo6YF361i

— Fernando Reina (@reinaiglesias) 9 de enero de 2018