Confirman muerte del ‘youtuber’ McSkiller tras conducir en sentido contrario y matar a madre e hija

El popular “youtuber” McSkillet, quien era famoso por su canal de videos sobre videojuegos, falleció a los 18 años en California cuando conducía su auto deportivo en sentido contrario a la vía. El vehículo se estrelló contra otro auto en el que iban una madre y su hija, quienes fallecieron en el lugar, confirmó la policía de San Diego California.

Aileen Pizarro, de 43 años, y Aryana, de 12 también fueron las dos ocupantes del otro automóvil.

Aunque el accidente fue el jueves, la policía confirmó este sábado que fue el youtuber, cuyo canal videos tenía más de 800 mil suscripciones, quien causó el siniestro cuando conducía a más de 160 kilómetros por hora en dirección hacia Los Ángeles por la autopista interestatal 805 de San Diego.

#UPDATE: Former classmates say the 18-year-old driving a high-end sports car in the fatal I-805 pileup Thursday was the popular YouTube personality Trevor "McSkillet" Heitman, though officials have not confirmed his identity.https://t.co/E3UM6n5X00 pic.twitter.com/hCjfiieUie

— FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) August 24, 2018