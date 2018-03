CUn conductor ebrio grabó con su celular el sorprendente momento cuando escapa de la policía durante un operativo anticohol en México en la madrugada de este domingo.

En un clip que se viralizó en redes sociales y ha sido difundido por diversos medios de comunicación, se observa cómo un joven presuntamente ebrio dice a la cámara que se encuentra ebrio, por lo que tendrá que escapar del control de alcoholemia que efectuaban agentes en Morones Prieto y Garza Sada, en Monterrey, reportó Noticias Locales.



El conductor menciona que va a tener que “pelarse” porque está alcoholizado, según se aprecia en el video de menos de un minuto de duración.

“Tomé mucho, amiga. Buenas noches”, expresa el conductor mientras acelera su auto para escapar a toda velocidad del lugar.

De acuerdo con la reseña de Noticias Locales, un audio también circuló junto al video por Whatsapp, donde el conductor indicaba que su vehículo era un Chevrolet Camaro.

Hasta ahora, el conductor ebrio no ha sido identificado y tampoco se conoce si las autoridades del municipio Monterrey lograron detenerlo después del suceso, apuntó el portal Sipse.

En Facebook, la cuenta CDP también publicó la grabación, que en menos de un día se ha compartido más de 30,000 veces, y en la que algunos usuarios han comentado: “Y muy orgulloso el imbécil, todavía se graba haciendo sus estupideces. Pero lo peor es que hay gente que celebra su hazaña”, “cómo no están los soldados ahí listos para dispararle a ver si no se detiene”, “es divertido hasta que se estampe con una familia… ahí se pierde el me divierte”.